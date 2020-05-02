Полиция просит помощи в поисках 15-летней Аннабель

Полиция просит содействия в поиске 15-летней Аннабель Лисандры, которая ушла из своего дома в Таллинне 29 апреля.
Когда девушка уходила из дома, на не была черная куртка, а под ней длинный белый свитер.
Аннабель может находиться в Харьюмаа и Таллинне. Последний раз ее видели вчера вечером в Мустамяэ, но домой она до сих пор не вернулась.
Полиция просит всех, кто видел Аннабель Лисандру или знает о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.
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