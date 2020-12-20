Полиция просит помощи в поисках 15-летнего подростка

По данным правоохранителей, подросток ушел из дома 19 декабря в 15 часов, он может находится в Мустамяэ.

Рост молодого человека 180 см, худощавого телосложения, волосы рыжие. Один в темно-синюю куртку, черные брюки, серую вязаную шапку. С собой имеет рюкзак с надписью "NIKE”.

Если у вас есть информация о том, где находится Эке-Каарел, полиция просит позвонить по телефону 112.