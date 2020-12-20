20.12.2020, 17:01

Полиция просит помощи в поисках 15-летнего подростка

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Полиция просит помощи в поисках 15-летнего подростка
PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего жителя Таллинна Эке-Каарела, который ушел в субботу из дома и не вернулся.

По данным правоохранителей, подросток ушел из дома 19 декабря в 15 часов, он может находится в Мустамяэ.

Рост молодого человека 180 см, худощавого телосложения, волосы рыжие. Один в темно-синюю куртку, черные брюки, серую вязаную шапку. С собой имеет рюкзак с надписью "NIKE”.

Если у вас есть информация о том, где находится Эке-Каарел, полиция просит позвонить по телефону 112.

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