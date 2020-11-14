Полиция просит помощи в поисках 14-летней Арины

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Арины, которая покинула свой дом 11 ноября в Нарве.
Полиция и близкие Арины пытались связаться с девочкой, но ее мобильный телефон отключен. Поиски девочки пока не дали результатов.
Рост Арины – 156 см, худощавого телосложения. У нее длинные светлые кудрявые волосы. Уходя из дома девочка была одета в красную куртку, черные джинсы и темные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Арину или знает ее возможное местонахождение, сообщить об этом по экстренному номеру 112.
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