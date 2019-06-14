Полиция просит помощи в поисках 14-летнего мальчика

Молодой человек ростом примерно 182 см, плотного телосложения, блондин. На нем может быть темная спортивная кофта с капюшоном, темные штаны и кроссовки. У него может быть темно-синий рюкзак и очки.

Вероятно, он находится в центре Таллинна, вечерами может гулять в парке Таммсааре.

Всех, кто его видел, просят сообщить по этом по номеру 112.