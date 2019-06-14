14.06.2019, 16:55
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего мальчика
5 июля в полицию поступила информация: пропал 14-летний Джошуа. Полиция проверила разные места, поговорила с его знакомыми, но пока безрезультатно.
5 июля в полицию поступила информация: пропал 14-летний Джошуа. Полиция проверила разные места, поговорила с его знакомыми, но пока безрезультатно.
Молодой человек ростом примерно 182 см, плотного телосложения, блондин. На нем может быть темная спортивная кофта с капюшоном, темные штаны и кроссовки. У него может быть темно-синий рюкзак и очки.
Вероятно, он находится в центре Таллинна, вечерами может гулять в парке Таммсааре.
Всех, кто его видел, просят сообщить по этом по номеру 112.
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