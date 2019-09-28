Полиция просит помощи: в Нымме автомобиль сбил сегодня пожилую велосипедистку

Как сообщает полиция, в 11.20 с улицы Лыуна на бульвар Вабадузе совершал правый поворот автомобиль Toyota, за рулем которого находилась 40-летняя женщина. Машина столкнулась с пересекавшей улицу Лыуна на велосипеде 78-летней женщиной.

Пожилую велосипедистку доставили в больницу.

Полиция просит свидетелей данного происшествия позвонить по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или связаться по электронной почте по адресу pohja.lmt@politsei.ee.