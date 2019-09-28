28.09.2019, 14:17

Полиция просит помощи: в Нымме автомобиль сбил сегодня пожилую велосипедистку


rus.delfi.ee
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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: DELFI

Сегодня в первой половине дня в Нымме произошло ДТП, в котором автомобиль сбил женщину-велосипедистку. Полиция ищет свидетелей аварии.

Как сообщает полиция, в 11.20 с улицы Лыуна на бульвар Вабадузе совершал правый поворот автомобиль Toyota, за рулем которого находилась 40-летняя женщина. Машина столкнулась с пересекавшей улицу Лыуна на велосипеде 78-летней женщиной.

Пожилую велосипедистку доставили в больницу.

Полиция просит свидетелей данного происшествия позвонить по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или связаться по электронной почте по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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