Полиция просит помощи! В четверг не вернулся из школы домой 12-летний Геннадий

В четверг, 21 марта, взволнованный родственник оповестил полицию, что из школы, расположенной в Ласнамяэ не вернулся домой в Пыхья-Таллинн 12-летний Геннадий. Полиция пообщалась с родственниками и проверила парки, но, увы, тщетно.

Юноша 160 см ростом, худощавого телосложения, волосы — темные. Утром при выходе из дома на нем были черная куртка и кофта с капюшоном. На ногах — светлын джинсы и темные кросовки. Также при себе имел черные рюкзак Nike. Мобильного нет.

Всех, кто что-либо знает, полиция просит позвонить по номеру 112.