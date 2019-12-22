Полиция просит помощи: ушел из дома и пропал 30-летний мужчина

Райн ушел из своего дома в Рапла в ночь на пятницу в неизвестном направлении, домой до сих пор не вернулся. Телефон мужчина оставил дома.

Райн среднего телосложения, рост около 185 см. Светлые короткие волосы, коричневые глаза. Одет в тонкую синюю куртку, черные брюки и черные зимние сапоги.

Полиция ждет информации о возможном местонахождении Райна по телефону 112.