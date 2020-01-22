Полиция просит помощи свидетелей: женщина на красной машине сбила на переходе ребенка

По первоначальной информации, автомобиль двигался по ул. Эндла со стороны Мустамяэ теэ и наехал на девочку, пересекавшую дорогу. Полиции о ДТП не сообщили, водитель отвезла девочку домой. Позже родители доставили ребенка для проверки здоровья в больницу.

„Если произошло ДТП, в котором кто-то пострадал, об этом надо сообщить на номер 112 и действовать согласно полученным инструкциям. Если ДТП произошло с ребенком, он не всегда сразу может адекватно оценить свое состояние здоровья. Ребенок может сначала ответить на вопрос, все ли в порядке, утвердительно, а позже может выясниться, что ребенок нуждается в медицинской помощи" ,– сказала полицейский аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Кайли Кюттнер.

Полиция просит водителя и других свидетелей ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000, который работает по будним дням с 8 до 19 часов, или написать э-письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

„На дорогах и улицах с большой интенсивностью движения всегда выше риск попадания в ДТП. У пешеходных переходов водители и пешеходы должны быть особенно внимательны. Пешеходы должны считаться с тем, что водитель их может не заметить, будь тому причиной плохие погодные условия либо использование смартфона во время вождения. Водителям следует снизить у "зебры" скорость и считаться с тем, что пешеход может выйти на переход неожиданно", — сказала Кюттнер. „В это время года, конечно же, необходимо использовать в утреннее и вечернее время светоотражатель”.

В этом году в различных ДТП погиб один и пострадало 20 пешеходов.