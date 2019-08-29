Полиция просит помощи свидетелей двух ДТП в Таллинне

В ДТП никто не пострадал, но для выяснения всех обстоятельств происшествия требуется помощь свидетелей.

Полиция просит пассажиров автобуса и других свидетелей связаться с полицией по инфотелефону 612 3000 (пн-пт 8.00-19.00) или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

Сегодня в Таллинне в 9.15 на перекрестке Вильяндиского шоссе и Кальмисту теэ произошло ДТП с участием рейсового автобуса и неизвестного автомобиля. В ДТП пострадал пожилой мужчина.

Ехавшему по Вильяндискому шоссе рейсовому автобусу пришлось резко затормозить, так как перед ним неожиданно совершил левый поворот неизвестный автомобиль. Из-за резкого торможения в автобусе упал 75-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП связаться по инфотелефону 612 3000 (пн-пт 8.00-19.00) или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.