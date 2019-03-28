28.03.2019, 18:14
Полиция просит помощи свидетелей ДТП
21 марта в 20.20 в Таллиннe, у перекрестка Рекети теэ, близи дома по Пярнускому шоссе, 158/1, произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
21 марта в 20.20 в Таллиннe, у перекрестка Рекети теэ, близи дома по Пярнускому шоссе, 158/1, произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Автомобиль Subaru XV, за рулем которого была 47-летняя женщина, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 20-летнюю женщину. На место ДТП прибыли полицейские и скорая помощь, пешехода доставили в больницу.
Для выяснения всех обстоятельств ДТП просим помощи свидетелей, просим связаться с нами по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8.00 до 19.00) или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
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