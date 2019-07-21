21.07.2019, 18:57

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне в районе Нымме


rus.delfi.ee
EST
Pirita
PiritaFoto: Rauno Volmar

В воскресенье в 12:08 в Таллинне на улице Раудтеэ произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате автомобили Dacia Logan и Honda CR-V столкнулись.

По предварительным данным, легковой автомобиль Dacia ехал по улице Раудтеэ в сторону улицу Рахумяэ. Чтобы избежать столкновения с двигающимся навстречу автомобилем, водитель повернул направо и врезался в припаркованную Honda.

В результате ДТП пострадала 68-летняя женщина — водитель Dacia Logan. Ее доставили в больницу.

Чтобы выяснить точные обстоятельства аварии полиция просит свидетелей позвонить по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00) или написать на электронную почту base.lmt@politsei.ee.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: