Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне в районе Нымме
В воскресенье в 12:08 в Таллинне на улице Раудтеэ произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате автомобили Dacia Logan и Honda CR-V столкнулись.
В воскресенье в 12:08 в Таллинне на улице Раудтеэ произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате автомобили Dacia Logan и Honda CR-V столкнулись.
По предварительным данным, легковой автомобиль Dacia ехал по улице Раудтеэ в сторону улицу Рахумяэ. Чтобы избежать столкновения с двигающимся навстречу автомобилем, водитель повернул направо и врезался в припаркованную Honda.
В результате ДТП пострадала 68-летняя женщина — водитель Dacia Logan. Ее доставили в больницу.
Чтобы выяснить точные обстоятельства аварии полиция просит свидетелей позвонить по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00) или написать на электронную почту base.lmt@politsei.ee.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника