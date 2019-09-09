Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне на Мустакиви теэ — пострадала 59-летняя велосипедистка

4 сентября примерно в 11.30 в Таллинне на перекрестке Мустакиви теэ и Линнамяэ теэ произошло ДТП, в котором пострадала 59-летняя велосипедистка.
Неизвестный автомобиль белого цвета совершал поворот направо с Мустакиви теэ на Линнамаяэ тее, в следствие чего упала велосипедистка, которая также начала пересечение перекрестка по пешеходному переходу. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.
Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.
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