Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне на Мустакиви теэ — пострадала 59-летняя велосипедистка

Неизвестный автомобиль белого цвета совершал поворот направо с Мустакиви теэ на Линнамаяэ тее, в следствие чего упала велосипедистка, которая также начала пересечение перекрестка по пешеходному переходу. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.

Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.