Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Раэ: пострадал 13-летний велосипедист

По первоначальным данным, автомобиль Nissan, которым управляла 77-летняя женщина, ехал по Арукюла теэ в сторону Васкъяла, когда у автобусной остановки "Rae" на нерегулируемом пешеходном переходе произошло столкновение с велосипедистом. Управлявшая автомобилем женщина была трезва и у нее есть действующие права соответствующей категории.

После ДТП 13-летний мальчик направился домой, откуда скорая помощь доставила его в больницу.

Полиция просит свидетелей этого ДТП позвонить в полицию по номеру 612 3000 или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.