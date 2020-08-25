Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ
Сегодня, 25 августа, примерно в 13.30 в Ласнамяэ на Смуули теэ произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.
Сегодня, 25 августа, примерно в 13.30 в Ласнамяэ на Смуули теэ произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.
ДТП произошло рядом с магазином по адресу Смуули теэ, 9, когда автобус 39-го маршрута ехал по Смуули теэ в сторону Нарвского шоссе. По предварительной информации, перед автобусом перестроился, а затем резко затормозил неизвестный автомобиль. Во избежание столкновения автобус затормозил, в результате чего в автобусе упала 85-летняя женщина. Пострадавшая вышла из автобуса на остановке „Liikuri”, ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.
Неизвестный автомобиль уехал в сторону Нарвского шоссе.
Полиция просит свидетелей ДТП, имеющих информацию об этом автомобиле, связаться с Департаментом полиции и погранохраны по номеру 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.
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