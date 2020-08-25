Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ

ДТП произошло рядом с магазином по адресу Смуули теэ, 9, когда автобус 39-го маршрута ехал по Смуули теэ в сторону Нарвского шоссе. По предварительной информации, перед автобусом перестроился, а затем резко затормозил неизвестный автомобиль. Во избежание столкновения автобус затормозил, в результате чего в автобусе упала 85-летняя женщина. Пострадавшая вышла из автобуса на остановке „Liikuri”, ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Неизвестный автомобиль уехал в сторону Нарвского шоссе.

Полиция просит свидетелей ДТП, имеющих информацию об этом автомобиле, связаться с Департаментом полиции и погранохраны по номеру 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.