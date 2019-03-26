26.03.2019, 11:31

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Ласнамяэ
PPA

В понедельник примерно в 20.10 на перекрестке ул. Суур-Сыямяэ и Смуули теэ произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Peugeot и Volvo.

По первоначальным данным, автомобиль Peugeot серого цвета двигался по ул. Суур-Сыямяэ и совершил левый поворот на Смуули теэ, а автомобиль Volvo черного цвета ехал по ул. Суур-Сыямяэ со стороны Соодевахе в направлении Юлемисте.

В ДТП люди не пострадали, но водители не пришли на месте происшествия к соглашению о том, кто стал виновником ДТП.

Свидетелей этого ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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