14.04.2020, 16:26
Полиция просит помощи свидетелей ДТП на улице Сыле
Во вторник, 13 апреля в 17 часов в Таллинне у дома на ул. Сыле, 14, произошло ДТП, в котором столкнулось автомобили Chrysler Voyager и Renault Trafic. Оба автомобиля двигались в сторону ул. Кольде со стороны Палдиского шоссе.
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