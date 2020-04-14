14.04.2020, 16:26

Полиция просит помощи свидетелей ДТП на улице Сыле


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Во вторник, 13 апреля в 17 часов в Таллинне у дома на ул. Сыле, 14, произошло ДТП, в котором столкнулось автомобили Chrysler Voyager и Renault Trafic. Оба автомобиля двигались в сторону ул. Кольде со стороны Палдиского шоссе.

Свидетелей ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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