Полиция просит помощи свидетелей ДТП на улице Сыле

В понедельник, 13 апреля в 17 часов в Таллинне у дома на ул. Сыле, 14, произошло ДТП, в котором столкнулось автомобили Chrysler Voyager и Renault Trafic. Оба автомобиля двигались в сторону ул. Кольде со стороны Палдиского шоссе.
Свидетелей ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
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