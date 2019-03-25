Полиция просит помощи свидетелей: автобус сбил девушку и уехал с места ДТП

По предварительным данным, автобус синего цвета Irisbus Crossway двигался по бульвару Эстония в направлении ул. Гонсиори и наехал на переходящую по регулируемому пешеходному переходу дорогу 16-летнюю девушку. Девушка пересекала дорогу от центра Viru в сторону Tallinna Kaubamaja. По предварительным данным, она пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Автобус уехал с места происшествия. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

„Вне зависимости от того, кто стал причиной ДТП, действия водителя, покинувшего место происшествия, не предложив пострадавшей помощи, достойны порицания. Водитель автобуса должен был остаться на месте ДТП и позвонить на 112", - сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.

Свидетелей этого ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.