Полиция просит помощи: пропал без вести 37-летний житель Кивиыли Роман

Мобильный телефон мужчины выключен. У Романа среднее телосложение, рост — 180 сантиметров, брюнет.

Полиция просит тех, кто видел Романа после утра 9 марта, сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте — taavi.unuks@politsei.ee.