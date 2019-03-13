13.03.2019, 19:20
Полиция просит помощи: пропал без вести 37-летний житель Кивиыли Роман
Полиция разыскивает 37-летнего Романа, проживающего в Кивиыли, с которым близкие последний раз общались по телефону утром 9 марта. С того момента его местонахождения неизвестно.
Мобильный телефон мужчины выключен. У Романа среднее телосложение, рост — 180 сантиметров, брюнет.
Полиция просит тех, кто видел Романа после утра 9 марта, сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте — taavi.unuks@politsei.ee.