Полиция просит помощи: из дома ушла и пропала 15-летняя девочка

На звонки Каролине не отвечает. Она и раньше на длительное время уходила из дома, но затем сама возвращалась.

Меры по розыску, предпринятые полицией, пока не дали результата.

Рост девочки примерно 170 см, среднего телосложения, волосы как правило распущены, по всей видимости носит темную одежду.

Если у вас есть информация о местонахождении Каролине, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.