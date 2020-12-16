Полиция просит помощи: из дома ушла и пропала 15-летняя девочка

Полиция просит помощи в поисках 15-летней Каролине, которая 12 декабря ушла из своего дома в Пылва и до сих пор туда не вернулась. Возможно, девочка находится в Тарту.
На звонки Каролине не отвечает. Она и раньше на длительное время уходила из дома, но затем сама возвращалась.
Меры по розыску, предпринятые полицией, пока не дали результата.
Рост девочки примерно 170 см, среднего телосложения, волосы как правило распущены, по всей видимости носит темную одежду.
Если у вас есть информация о местонахождении Каролине, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.
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