20.06.2019, 15:10
Полиция просит помощи: из дома призрения ушел 70-летний Сергей
в поисках 70-летнего Сергея, ушедшего из дома призрения Каркси 18 июня. Передвигается он с помощью костылей.
в поисках 70-летнего Сергея, ушедшего из дома призрения Каркси 18 июня. Передвигается он с помощью костылей.
Мужчина сказал, что пойдет в ближайший магазин, но, по словам продавщицы, он там не появлялся. Он мог уехать на автобусе, так как просил у друга карту. Но, однако, и водители автобусов его не видели.
Рост Сергея — около 170 см, он стройного телосложения, на руках — тату. Может быть одет в темную кофту и темные штаны.
На данный момент ни поиски полиции, ни работников учреждения ни к чему не привели. Всех, кто знает, где может быть Сергей, просят сообщить по номеру 112.
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