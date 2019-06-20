Полиция просит помощи: из дома призрения ушел 70-летний Сергей

Мужчина сказал, что пойдет в ближайший магазин, но, по словам продавщицы, он там не появлялся. Он мог уехать на автобусе, так как просил у друга карту. Но, однако, и водители автобусов его не видели.

Рост Сергея — около 170 см, он стройного телосложения, на руках — тату. Может быть одет в темную кофту и темные штаны.

На данный момент ни поиски полиции, ни работников учреждения ни к чему не привели. Всех, кто знает, где может быть Сергей, просят сообщить по номеру 112.