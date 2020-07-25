Полиция просит помощи добровольцев в поисках пропавшего в лесу мужчины

Завтра, 26 июля, полиция будет ждать добровольцев для поисков Микхаила в двух места:

в 9 часов утра у полицейского отделения в Раквере

в 9:30 - у полицейского отделения в Тапа

Поисками руководит участковый полиции Раквере Марго Кукк, с которым при необходимости можно связаться по телефону 529 4242.

Полиция советует всем добровольцам одеться в соответствии с погодой, зарядить аккумулятор мобильного телефона и взять бутылку воды.

Если кто-то знает возможное местонахождение Микхаила, полиция просит позвонить по номеру 112.

Когда он выходил из дома, на нем были шапка с сеткой (от комаров), серая куртка и синий комбинезон .

Еще вчера вечером мужчина звонил из леса родным, но когда патруль прибыл на место, то его не нашли. Для поисков задействован вертолет, то результаты поиска не увенчались успехом.

По всей видимости, аккумулятор мобильного телефона Микхаила сел, поэтому невозможно определить его местонахождение при помощи геопозиционирования.

Утром в поиске были задействованы кинологи и добровольцы. Запрошена помощь у Кайтселийта. Вечером в поисках задействован дрон и второй вертолет PPA.