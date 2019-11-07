Полиция просила помощи — мужчина уже связался со стражами порядка rus.delfi.ee EST 4

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Полиция просила помощи общественности для установления личности мужчины, подозреваемого в совершении преступления летом этого года. Позже стало известно, что он сам связался с полицией.