07.11.2019, 13:42
Полиция просила помощи — мужчина уже связался со стражами порядка(10)
изменено 15:56
Полиция просила помощи общественности для установления личности мужчины, подозреваемого в совершении преступления летом этого года. Позже стало известно, что он сам связался с полицией.
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