07.11.2019, 13:42

Полиция просила помощи — мужчина уже связался со стражами порядка

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изменено 15:56
EST 6
politseireid Pärnu - Riia maanteel
Pilt on illustratiivneFoto: Ago Tammik

Полиция просила помощи общественности для установления личности мужчины, подозреваемого в совершении преступления летом этого года. Позже стало известно, что он сам связался с полицией.

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