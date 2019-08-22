Полиция: пропавший во время круиза в Таллинн финский турист упал в море
Финская полиция сообщила, что продвинулась в расследовании дела о пропавшем в Таллинне 21-летнем Патрике Стефаниусе.
Финская полиция сообщила, что продвинулась в расследовании дела о пропавшем в Таллинне 21-летнем Патрике Стефаниусе.
Напомним: вчера финская полиция сообщила, что ищет 21-летнего Патрика Стефаниуса, которого последний раз видели в 3 часа ночи в субботу в ночном клубе круизного лайнера Silja Europa, когда тот стоял в Таллиннском порту.
"При просмотре записи камеры наблюдения теплохода Silja Europa выяснилось, что Патрик Стефаниус упал с палубы судна в море, но молодого человека до сих пор не нашли", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители не считают, что к делу причастен кто-то еще, подозрений на преступление нет.
Стефаниус с друзьями отправился в Эстонию в круиз. На обратном пути из Таллинна в Хельсинки друзья на судне молодого человека не нашли и подняли тревогу.
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