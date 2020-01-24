Полиция продолжает поиски пропавшего в Тартумаа вооруженного мужчины

В понедельник полиция попросила помощи в поиске 28-летнего Сийма, который последний раз выходил на контакт с близкими 16 января. После этого телефон молодого человека был отключен.

Полиция получила сообщения о похожих на Сийма мужчинах с разных уголков Эстонии, но при проверке оказалось, что это все же не пропавший мужчина.

В округе деревни Ребасте, где мужчину видели в последний раз, были проверены различные место от Пикасилла до Палупера, от Рынгу до Пука. 17 и 18 января в Ребасте видели похожего на Сийма мужчину, поэтому поиски идут в округе деревни.

Новой информации о том, что Сийм может быть жив, в последние дни не поступало. Все же можно предположить, что мужчина сознательно скрывается, сообщает полиция.

Полиция на поминает, что у него с собой личное законное огнестрельное оружие. На основании собранной информации есть основание полагать, что он может быть опасен себе, но не окружающим. Но в случае, если вы увидите Сийма, полиция просит не вступать с ним в контакт, а сразу позвонить на номер 112.

Полиция также сообщает, что те, кто хочет помочь в поисках, может прийти 25 января в 10:00 к перекрестку Оона-Пуртси в деревне Пюхасте. При себе нужно иметь мобильный телефон и соответствующую погоде одежду.

PPA

Как ранее сообщала полиция, молодой человек одет в коричневые зимние сапоги и черную дубленку, толстые перчатки и серый спортивный костюм. С собой носит зеленый рюкзак.

Если вы видели изображенного на фото (или отвечающего описанию) мужчину или у вас есть информация о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефону 112.