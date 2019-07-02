02.07.2019, 17:41

Полиция продолжает искать пропавшего в начале июня 37-летнего Александра


rus.delfi.ee
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Полиция продолжает искать пропавшего в начале июня 37-летнего Александра
Politsei foto

Полиция по-прежнему просит помощи в установлении местонахождения Александра, который ушел из дома в поселке Синимяэ.

Полицейские общались с близкими и соседями Александра, чтобы получить информацию о возможном местонахождении мужчины. Полицейские проверили места, где он мог находиться, медицинские учреждения, просмотрели записи камер видеонаблюдения, но пока поиски не принесли результата.

Рост Александра 178 см, он среднего телосложения. Когда он ушел из дома, на нем была темная футболка и джинсы.

Politsei foto
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