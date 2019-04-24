Полиция призывает водителей задуматься о последствиях превышения скорости

Поездки не должны превращаться в автогонки, когда упущенное время пытаются наверстать за счет скорости. Эти секунды не стоят потерянных жизней или испорченного здоровья. Именно от скорости зависит, насколько тяжелыми будут последствия ДТП, напоминает Департамент полиции и погранохраны.

"Превышение разрешенной скорости имеет "эффект домино". При возрастании скорости поле зрения водителя сужается, поэтому водитель не успевает заметить все, что происходит на дороге. Также увеличивается тормозной путь и время, необходимое для полной остановки. Водитель, превышающий скорость, по его собственному мнению, "чуть-чуть", постоянно подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Садясь за руль, придерживайтесь принципа, что те несколько минут, которые можно наверстать, превышая скорость, не стоят жизни", — сказала эксперт отдела превенции Департамента шоссейных дорог Сирли Талло.

В этом году полицейские задержали более 13 500 водителей, которые превышали допустимую скорость. Кроме этого, камеры слежения за скоростью зафиксировали за первые три месяца этого года почти 21 000 нарушений. Опыт показывает, что в летний период и сухую погоду водители больше склонны к нарушениям скоростного режима.

По словам майора полиции Сирле Лойго, ДТП происходят при стечении разных обстоятельств, но от скорости зависит, насколько тяжелыми будут последствия ДТП.