Полиция призывает сообщать о родителях, кричащих на своих детей

На прошлой неделе в социальных медиа появилась публикация, в которой женщина рассказала о том, что услышала из окна, как один родитель на улице со злостью крикнул своему ребенку "Умри!"

На эту публикацию откликнулись другие люди, которые описали услышанные угрозы в адрес детей и свою беспомощность в таких ситуациях, пишет rus.err.ee.

Лейтенант полиции из коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак рассказала новостному порталу ERR, что крик в адрес ребенка — неэффективный метод воспитания и если кто-то становится свидетелем явно неподобающего обращения с ребенком, следует это зафиксировать.