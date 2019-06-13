Полиция призывает сообщать о родителях, кричащих на своих детей

Если родитель ведет себя с ребенком неподобающе в публичном месте, то дома ситуация может быть еще хуже, поэтому полиция рекомендует оповещать о подобных случаях правоохранительные органы или защитников детей. В прошлом году на номер телефона помощи детям поступил 141 звонок с сообщением о возможном эмоциональном насилии в отношении ребенка.
На прошлой неделе в социальных медиа появилась публикация, в которой женщина рассказала о том, что услышала из окна, как один родитель на улице со злостью крикнул своему ребенку "Умри!"
На эту публикацию откликнулись другие люди, которые описали услышанные угрозы в адрес детей и свою беспомощность в таких ситуациях, пишет rus.err.ee.
Лейтенант полиции из коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак рассказала новостному порталу ERR, что крик в адрес ребенка — неэффективный метод воспитания и если кто-то становится свидетелем явно неподобающего обращения с ребенком, следует это зафиксировать.
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