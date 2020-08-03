Полиция призывает добровольцев помочь в поисках пропавшего мужчины

Волонтеров ждут во вторник к 10 часам утра у школы Валгярве (Пылвамаа). С собой просят взять яркую одежду, светоотражатели и питьевую воду.

Если у вас есть информация о местонахождении Андреса, полиция просит сообщить ее по телефону 112. При встрече с мужчиной полиция просит его, по возможности, задержать до приезда стражей порядка.

Андрес ушел из попечительского учреждения 30 июля.