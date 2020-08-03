03.08.2020, 19:54
Полиция призывает добровольцев помочь в поисках пропавшего мужчины
Полиция продолжит во вторник поиски ушедшего в Тартумаа из дома по уходу 53-летнего Андреса. Правоохранители призывают присоединиться к поискам добровольцев.
Полиция продолжит во вторник поиски ушедшего в Тартумаа из дома по уходу 53-летнего Андреса. Правоохранители призывают присоединиться к поискам добровольцев.
Волонтеров ждут во вторник к 10 часам утра у школы Валгярве (Пылвамаа). С собой просят взять яркую одежду, светоотражатели и питьевую воду.
Если у вас есть информация о местонахождении Андреса, полиция просит сообщить ее по телефону 112. При встрече с мужчиной полиция просит его, по возможности, задержать до приезда стражей порядка.
Андрес ушел из попечительского учреждения 30 июля.
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