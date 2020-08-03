03.08.2020, 19:54

Полиция призывает добровольцев помочь в поисках пропавшего мужчины


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Полиция призывает добровольцев помочь в поисках пропавшего мужчины
Ekspress Meedia

Полиция продолжит во вторник поиски ушедшего в Тартумаа из дома по уходу 53-летнего Андреса. Правоохранители призывают присоединиться к поискам добровольцев.

Волонтеров ждут во вторник к 10 часам утра у школы Валгярве (Пылвамаа). С собой просят взять яркую одежду, светоотражатели и питьевую воду.

Если у вас есть информация о местонахождении Андреса, полиция просит сообщить ее по телефону 112. При встрече с мужчиной полиция просит его, по возможности, задержать до приезда стражей порядка.

Андрес ушел из попечительского учреждения 30 июля.

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