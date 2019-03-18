Полиция: при расследовании преступлений на почве ненависти обыски — обычное дело

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала Delfi, что полиция посетила место жительства мужчины, который в субботу вербально напал на главного раввина Эстонии и его детей, чтобы собрать необходимые для следствия улики.

”Для этого мы и идем домой, чтобы проверить, может быть, изъять какие-то носители дынных, чтобы посмотреть, каких настроений придерживается человек и может ли он представлять опасность”, — пояснила Аава.

В ходе анализа собранных доказательств будет установлено, являлось такое поведение одномоментным проявлением эмоций или проявлением чего-то, требующего более пристального внимания.