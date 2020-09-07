Полиция предупреждает: в Харьюмаа воры взяли на прицел BMW

„Если вы рядом со своим домом как в ночное, так и в дневное время заметили что-то подозрительное, сообщите об этом сразу же полиции на номер 112", — сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

Воры опустошили BMW в Пирита, Табасалу, Мурасте и Нымме, забрав разную электронику, например, навигационные системы, а также руль, фары и другие запчасти.

„Основные советы для предотвращение краж — сообщать полиции о вызывающих подозрение людях и автомобилях, закрывать двери автомобиля, хранить ключи от автомобиля в надежном месте и при возможности парковать автомобиль вблизи работающей камеры видеонаблюдения", — говорит Кельт.

Для защиты имущества:

· Храните ключи автомобиля в надежном месте, например, металлическом футляре или коробке, отделанной фольгой. Не храните ключи рядом с входной дверью или окнами.

· Сообщите полиции о замеченных в вашем районе подозрительных автомобилях.

· Паркуйте автомобиль в гараже или на закрытой территории.

· Хорошо, когда есть работающие видеокамеры и хорошее освещение. Проверьте рабочее состояние охранной системы дома.

· Не храните в автомобиле ценные вещи.

· Уходя из автомобиля, проверьте, закрыты ли двери, люк на крыше, окна и багажник.

· Используйте в автомобиле GPS датчик — при угоне автомобиля это увеличит шансы его найти.