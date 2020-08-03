Полиция предупреждает: в Эстонии участились кражи велосипедов

В этом году в одном только Таллинне было зарегистрировано 160 краж велосипедов. В прошлом году за тот же период было украдено 135 велосипедов, сообщает Пыхьяская префектура в социальных сетях.
Больше всего краж происходит в подъездах и коридорах многоквартирных домов. Также угоняются велосипеды с парковок перед торговыми центрами.
Полиция отмечает, что следует пользоваться только качественными велосипедными замками, а по прибытии домой заносить велосипед в квартиру. Если площадь жилища маленькая, можно воспользоваться специальными настенными крюками и креплениями. Если все приходится хранить своего двухоколесного друга в подвале, то следует следить за тем, чтобы замок был надежный, а сам велосипед не виден извне. Также полиция советует пометить велосипед.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Умерла чемпионка Тверской обл. по танцевальному спорту Курепина
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных