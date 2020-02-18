Полиция предупреждает: участились кражи со взломом. На что следует обратить внимание?

Подполковник полиции Маргус Сассь сказал, что в случаях этих краж ночью или ранним утром воры взламывали замок, дверь или окно магазина или заправочной станции, забирали вещи, которые было легко получить, и скрывались с места происшествия до того, как взлом был обнаружен. По словам Сасся, в таких быстрых кражах добычей воров становятся деньги из кассы, сигареты, алкоголь, а также продукты и товары широкого потребления.

Полицейский добавил, что собранная на месте событий информация и схожий "почерк" совершенных краж дают основание полагать, что за этими кражами совершили стоят одни и те же люди. Полицейские сейчас работают над выяснением обстоятельств краж и поимкой преступников.

Полиция советует владельцам магазинов и заправок обратить особое внимание на меры безопасности своего предприятия, проверить надежность окон, дверей, замков, а также при необходимости переставить кассовые аппараты и сейфы в незаметные и труднодоступные места.

„В некоторых магазинах, в которых были совершены кражи, были камеры наблюдения и эти записи дадут полиции ценную информацию. Но мы советуем владельцам магазинов и предпринимателям также установить надежную охранную систему. Хорошо, когда имеется договор с охранной фирмой, установлено дополнительное уличное освещение с реагирующим на движение датчиком, все это усложнит вору совершение кражи. Все, что "затормозит" вора, даст эффект — чем дольше вор потратит времени на взлом, тем выше вероятность того, что его заметят", — сказал подполковник полиции.