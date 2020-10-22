Полиция предупреждает о взломах аккаунтов социальных сетей. Как защититься?
На этой неделе полицейские Ляэнеской префектуры начали два уголовных делопроизводства по случаям, когда люди потеряли доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.
На этой неделе полицейские Ляэнеской префектуры начали два уголовных делопроизводства по случаям, когда люди потеряли доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.
20 октября было начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о вмешательстве в компьютерные данные, так как 49-летняя жительница Курессааре лишилась доступа к своему аккаунту в социальной сети.
21 октября было начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном получении доступа к компьютерной системе на основании заявления 49-летней жительницы Пайде о том, что она не может также получить доступ к своему аккаунту в социальной сети и с аккаунта ее контактам рассылается спам.
Поэтому напоминаем простые правила для защиты своих аккаунтов:
· Используйте двухэтапную аутентификацию, эта социальная сеть имеет такую функцию.
· Не используйте один пароль для разных аккаунтов.
· Регулярно обновляйте пароли.
· Пароль не должен быть слишком простым. Не оставляйте записанный пароль на видном месте и не передавайте другим людям.
· Если вы подозреваете захват своего аккаунта и вы не можете восстановить аккаунт или получить к нему доступ, сообщите об этом полиции https://cyber.politsei.ee/ru/или веб-констеблям.
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