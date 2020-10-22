Полиция предупреждает о взломах аккаунтов социальных сетей. Как защититься?

20 октября было начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о вмешательстве в компьютерные данные, так как 49-летняя жительница Курессааре лишилась доступа к своему аккаунту в социальной сети.

21 октября было начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном получении доступа к компьютерной системе на основании заявления 49-летней жительницы Пайде о том, что она не может также получить доступ к своему аккаунту в социальной сети и с аккаунта ее контактам рассылается спам.

Поэтому напоминаем простые правила для защиты своих аккаунтов:

· Используйте двухэтапную аутентификацию, эта социальная сеть имеет такую функцию.

· Не используйте один пароль для разных аккаунтов.

· Регулярно обновляйте пароли.

· Пароль не должен быть слишком простым. Не оставляйте записанный пароль на видном месте и не передавайте другим людям.

· Если вы подозреваете захват своего аккаунта и вы не можете восстановить аккаунт или получить к нему доступ, сообщите об этом полиции https://cyber.politsei.ee/ru/или веб-констеблям.