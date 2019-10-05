05.10.2019, 14:32
Полиция предупреждает о скользкой дороге — будьте осторожны
Как сообщает полиция, ночью произошло несколько ДТП из-за скользкой дороги.
Как сообщает полиция, ночью произошло несколько ДТП из-за скользкой дороги.
"В Таллинне в пятницу вечером и ночью у полиции было много работы", — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны ERR, добавив, что произошло довольно много незначительных ДТП.
По данным синоптиков, дороги могут быть скользкими и вечером в субботу, поэтому полиция просит водителей быть внимательными и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость.
Утром в субботу грузовик выехал с дороги.
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