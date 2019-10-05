Полиция предупреждает о скользкой дороге — будьте осторожны

"В Таллинне в пятницу вечером и ночью у полиции было много работы", — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны ERR, добавив, что произошло довольно много незначительных ДТП.

По данным синоптиков, дороги могут быть скользкими и вечером в субботу, поэтому полиция просит водителей быть внимательными и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость.

Утром в субботу грузовик выехал с дороги.