Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества

Мошенники могут, например, утверждать в сообщении, что в посылке обнаружена крупная сумма денег, происхождение которых требуется доказать, и для этого надо заплатить за дорогостоящий сертификат. Мошенники предупреждают, что если человек не заплатит быстро, то посылку конфискуют и получить ее будет невозможно.

Если вы получили такое письмо:

· Подумайте, заказывали ли вы что-нибудь и ждете ли посылку?

· Может ли в этой посылке быть что-то настолько ценное, что требуется объяснять кому-то, откуда вещь или деньги?

· Проверьте адрес э-почты, с которого пришло письмо. Официальный ли это адрес?

· Прочитайте письмо внимательно — как правило, письма мошенников полны ошибок.

· Если хотите перепроверить свои подозрения, что это письмо от мошенника, свяжитесь с фирмой, якобы от имени которой вам прислали сообщение. Kонтакты найдите самостоятельно в интернете, не звоните по номерам, если такие будут указаны в письме.

· Если вы заказали какую-то посылку, то какая курьерская фирма должна ее доставить и есть ли возможность проверить, где посылка сейчас находится?

· В письме к вам могут обращаться по имени, но имя можно найти в интернете в открытых источниках. C помощью персонального подхода мошенники пытаются привлечь ваше внимание и напугать вас, чтобы вы обязательно заплатили.

· Наш совет — ничего не платите и просто удалите это письмо.

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