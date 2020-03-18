Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества

Мошенник позвонил пенсионеру и сообщил, что из-за вируса доставка пенсий на дом прекращается. Под этим предлогом мошенник пытается выманить банковские данные человека и пароли.

Проявите заботу о своих пожилых родственниках и расскажите им, что это обман.

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