18.03.2020, 22:06
Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества
Полиции сообщили о новой схеме мошенничества.
Полиции сообщили о новой схеме мошенничества.
Мошенник позвонил пенсионеру и сообщил, что из-за вируса доставка пенсий на дом прекращается. Под этим предлогом мошенник пытается выманить банковские данные человека и пароли.
Проявите заботу о своих пожилых родственниках и расскажите им, что это обман.
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