Полиция предупреждает о мошеннике, предлагающем провести дезинфекцию дома
Полиция предупреждает о мошеннике, который предлагает жителям Эстонии услугу по дезинфекции дома.
Полиция предупреждает о мошеннике, который предлагает жителям Эстонии услугу по дезинфекции дома.
"Как нам стало известно, поступает звонок с эстонского номера, и мужчина предлагает на эстонском языке услугу дезинфекции дома. Цель данной услуги вызывает сомнения", — сообщила полиция.
В случае, если с вами свяжутся и предложат услугу дезинфекции, полиция просит вас отказаться и сообщить о поступившем звонке, позвонив на номер центра тревоги 112.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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