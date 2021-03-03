Полиция предупреждает о мошенниках, обманывающих с помощью поддельных платежных поручений

Подполковник полиции Лыунаской префектуры Юллар Сымера сказал, что использованная в разных местах Эстонии схема достаточно проста и раскусить ее также довольно просто, если быть внимательным.

"Сначала мошенники выбирают в интернет-магазине вещь, которую хотят купить или взять в аренду, связываются с магазином. Они поторапливают продавца, якобы совершают денежный перевод и высылают фирме платежное поручение с реквизитами зарубежного банка. Для того, чтобы поторопить фирму, мошенники могут и позвонить. После того, как было выслано платежное поручение, в фирму приезжает курьер за товаром", — описывает полицейский схему.

Для того, чтобы создать видимость совершенного денежного перевода, жертве могут выслать и подтверждение из банка, совершающего платеж, что деньги высланы, но и это подтверждение является подделкой. К сожалению, через некоторое время фирму ждет неприятный сюрприз и выясняется, что деньги не пришли.

"Сортимент выманенных товаров широк, а ущерб достигает нескольких десятков тысяч евро. Например, осенью sу одного предприятия мнимый покупатель выманил несколько тепловых насосов, ущерб составил почти 18 000 евро", — сказал Сымера.

Полиции поступила информация и о случае, когда человек заказал услуги доставки некой вещи из-за границы в фирме, что оказалось мошеннической схемой.

"Мошенники используют имя фирмы, не имеющей к делу никакого отношения, публикуют сообщения и предлагают транспортные или курьерские услуги. Высылается счет, который жертва оплачивает, но никакой услуги на самом деле не оказывается. Есть также опасность, что вещь, доставку которой заказала жертва, также привлечет внимание мошенников", — привел еще один пример Сымера.

Для защиты своего имущества:

∙ Ни в коем случае не передавайте вещь или товар до того, как за него пришли деньги.

∙ Тревожным знаком является то, когда покупатель оказывает на продавца давление, чтобы товар был выслан быстрее. Не торопитесь и убедитесь в честности сделки, при необходимости проверьте информацию о покупателе в открытых источниках.