Полиция предупреждает о кражах GPS-устройств с сельскохозяйственной техники

Вчера полиции сообщили о пяти кражах GPS-устройств с сельскохозяйственной техники в Рапламаа и Ярвамаа. По словам руководителя криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильса Семпельсона, первый случай произошел в Рапламаа в деревне Паэ, где GPS-устройства были украдены с двух тракторов. Кражей был причинен ущерб почти в 35 000 евро.

"В тот же день нам поступило еще три сообщения о подобных случаях в Ярвамаа, в Кядва, Йыэкюла и Сонни", — рассказал Семпельсон.

"На дороге Рапла-Юуру позавчера был замечен фургон Volkswagen Transporter светлого цвета с зарубежными регистрационными номерами, есть основание полагать, что он может быть связан с кражей в деревне Паэ", — сказал полицейский.

Для расследования краж было начато уголовное делопроизводство. Всех, у кого есть информация о таком транспортном средстве или других транспортных средствах с зарубежными регистрационными номерами, которые были замечены вчера в этих районах, либо такие транспортные средства попали в объектив камеры наружного наблюдения или видеорегистратора, просим сообщить об этом полиции по номеру 5099676 или по э-почте arvi.laak@politsei.ee.

"Любая информация важна, чтобы установить личность возможных подозреваемых, — сказал Нильс Семпельсон. — Владельцам предприятий мы советуем продумать, как лучше защитить свое имущество и про возможность парковать технику на охраняемой территории или в гараже".

О всех случаях краж просим незамедлительно сообщать на номер 112.