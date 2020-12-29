Полиция предупреждает о фальшивых лотереях и розыгрышах!

Для участия в розыгрыше от человека просят данные, в том числе данные кредитной карты, что никак не нужно для того, чтобы на самом деле поучаствовать в такой лотерее.

Многие фирмы на самом деле сейчас устраивают лотереи и розыгрыши своих товаров, как правило, для того, чтобы участвовать в такой лотерее в Facebook или Instagram достаточно поставить лайк, отметить друзей или поделиться постом.

Поэтому, увидев подобное объявление, проверьте официальную страницу этого предприятия в Facebook или Instagram. Второй важный индикатор - это URL страницы, то есть посмотрите на ссылку www.facebook.com/xxxxxxxxx <- и если здесь нет имени этого предприятия, отнеситесь к предложению скептически. Вместо отдыха в SPA или украшения можете лишиться денег. Если увидите такую лотерею или страницу, сделайте пожалуйста рапорт - "Fake Account". На фотографиях ниже - фейковые сообщения от мошенников. Фирма Goldtime, от имени которой рассылаются фальшивые сообщения, также призывает потенциальных клиентов к осторожности.

PPA





PPA