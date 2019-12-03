Полиция предупреждает: не верьте письмам, требующим деньги за запись, где вы удовлетворяете себя!

Авторы таких писем сообщили, что они якобы владеют компрометирующей пользователей информацией (видео того, как пользователя якобы удовлетворяет себя, и видео, которое они смотрели в этот момент) и если вы желаете предотвратить утечку данных, то следует перевести 500 долларов на личный биткойн-кошелек мошенника.

"Во-первых, получив такое письмо сохраняйте спокойствие и игнорируйте это сообщение. Мошенники надеются, что смогут вас напугать, чтобы вы сделали денежный перевод. Авторы этого письма не владеют каким-либо компрометирующим материалом. Это мошенничество", — заверяет веб-констебль.

"Пароли, упомянутые в сообщении, даже если вы когда-либо использовали их, взяты из старых утечек данных. Если вы используете один и тот же пароль долгое время, то целесообразно незамедлительно его сменить. Проверьте свой компьютер на наличие вирусов, при необходимости установите антивирусное программное обеспечение и почистите свой телефон или компьютер от вирусов", — напутствует она.

Как напоминает веб-констебль, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не отвечайте на подозрительные звонки, электронные письма и предложения от незнакомцев, не отправляйте им копии ваших личных документов, а также блокируйте отправителей и их телефонные номера, если это необходимо.

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